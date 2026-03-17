ユーロ圏１０年債利回り格差仏６６、伊７７ｂｐ拡大は一服 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ2.936 フランス3.598（+66） イタリア3.701（+77） スペイン3.424（+49） オランダ3.092（+16） ギリシャ3.699（+76） ポルトガル3.366（+43） ベルギー3.507（+57） オーストリア3.243（+31） アイルランド3.2