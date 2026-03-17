次の南海トラフ地震に備えて中山間地域の自治体の事前復興計画の指針を策定してきた高知県の検討会が、茺田知事に最終的な指針を報告しました。3月17日、県庁で茺田知事と危機管理部の江渕部長、中山間地域の事前復興計画を検討してきた京都大学防災研究所の牧紀夫教授が会談し、検討会で取りまとめた指針を茺田知事に報告しました。中山間地域の事前復興まちづくり計画の指針は、能登半島地震の教訓を踏まえ、2