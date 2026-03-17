中東情勢の緊迫化により、ガソリン価格が高騰するなど市民生活にも影響が出る中、長野県と関係団体は17日に連絡協議会を開き、今後の対策などについて意見を交わしました。阿部知事「今後とも県民の皆様の暮らしをしっかりと守り抜き、経済環境の変化を乗り越えて、長野県産業が発展していくように、全力で取り組みたい」県の連絡協議会には阿部知事をはじめ、国の研究機関や電力会社など14団体が参加しました。中東情勢を巡っては