(C)Disney JVCケンウッドは、ディズニーストアとの共同企画商品として、Victorブランドの完全ワイヤレスイヤフォン「HA-A20T」にディズニーキャラクターをデザインした特別モデルを3月20日より発売する。全3種類で、価格は各7,200円。ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア、およびディズニー公式オンラインストア ディズニーストア.jpで販売する。 イヤフォン