土佐清水市は市民が提出した福祉関連の申請書類を偽造した不適切な事務処理があったとして福祉事務所の職員を減給の懲戒処分にしたと発表しました。懲戒処分を受けたのは土佐清水市の福祉事務所に勤務している30代の男性職員です。土佐清水市によりますとこの職員は、2026年2月上旬に市民が提出した福祉用具の購入補助の申請書を紛失したため無断で書類を作成しました。その後、上司が決済する際に申請用紙の違いを指摘しましたが