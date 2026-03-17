イスラエル軍は先ほど、イラン革命防衛隊傘下の民兵組織「バシジ」の司令官を殺害したと発表しました。今の体制で大きな影響力を持つラリジャニ氏を標的にしたとも報じられていますが、安否はわかっていません。イスラエル軍はイランの首都テヘランで16日に行った攻撃で、イラン革命防衛隊傘下の民兵組織「バシジ」のゴラムレザ・ソレイマニ司令官を殺害したと発表しました。また、複数のイスラエルメディアは今の体制で大きな影響