修学旅行で沖縄を訪れていた同志社国際高校の女子生徒らが死亡した事故で、学校側が17日に会見を開きました。同志社国際高校・西田喜久夫校長：（波浪注意報が出てる中、船長から）特に言及はなく、出航に関しての疑念も話されなかった。16日、沖縄・名護市辺野古の沖合で、船2隻が転覆し高校2年生の武石知華さん（17）と船長の金井創さん（71）が死亡した事故。一夜明け、国の運輸安全委員会の調査官が現地入りしました。この事故