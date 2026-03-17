◇オープン戦中日―ソフトバンク（2026年3月17日みずほペイペイD）中日・上林誠知外野手（30）がアクシデントに襲われた。「3番・右翼」で先発出場。初回2死で迎えた打席で二塁へゴロを放ち、一塁へ走る途中で急失速した。駆け寄ったトレーナーに付き添われてベンチに戻ったが、守備からは鵜飼に代わった。上林は前日まで6試合連続で安打。古巣ソフトバンクとの対戦だったが、思わぬ形で退くことになった。