中国外務省は、トランプ大統領が訪中の延期を中国側に要請したことについて、「訪中時期などについてアメリカ側と意思疎通を保っている」と説明しました。中国外務省の報道官はトランプ大統領の訪中延期要請について、17日午後の会見で、「中米はトランプ大統領の訪中時期などについて意思疎通を保っています」と述べ、訪中の調整を続けていることをあらためて説明しました。一方で、具体的な訪問時期については明らかにしませんで