保育士の女性を殺害した罪などに問われている男に対し、懲役21年の実刑判決です。宮城・岩沼市の無職・佐藤蓮真被告（22）は、2025年4月、仙台市の保育士・行仕由佳さん（当時35）を、ペティナイフで複数回刺して殺害し、遺体を遺棄したなどとされています。これまでの裁判で検察側は、佐藤被告について、妊娠していた行仕さんから「子供を一緒に育てたい」と告げられたことをわずらわしく思い、殺害に至ったと指摘していました。1