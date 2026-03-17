ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズは、現在NBA23年目のシーズンを送っている。今シーズンは平均21.3得点5.7リバウンド7.0アシストを記録し、41歳とは思えない活躍を続けている。一方で、開幕から約1ヶ月の離脱を含めケガやコンディション不良による欠場が重なり、出場試合数は68試合中47試合に留まっている。 今シーズン終了後にFA（フリーエージェント）となるレ