ニコンは3月17日（火）、ミラーレスカメラ「Z5II」とシネマカメラ「ZR」について、同社の品質基準を満たしていない部品が一部の製品に組み込まれていたことが判明したと発表。カメラが動作しなくなる可能性があるとしており、対象となる製品番号の範囲と、対応についてアナウンスしている。 製品番号が記載されているのは、背面モニターを展開してカメラ本体側に貼られたラベル。そこに記された7桁の数字を、Webサ