任期満了に伴う鮭川村長選挙がきょう告示され、現職と新人２人による８年ぶりの選挙戦となりました。 【写真を見る】鮭川村長選挙告示現職と新人による8年ぶりの選挙戦に白鷹町長選挙も告示（山形） また、前町長の辞職に伴い行われる白鷹町長選挙は、無投票での当選が決まっています。 鮭川村長選挙に立候補したのは、届け順に、現職で６選を目指す元木洋介（もとき・ようすけ）さん（７７）と、新人で前村議の西野桂一（