中東情勢の緊張が高まる中、愛知県が17日、中小企業などに対し相談窓口の利用を呼びかけました。大村愛知県知事：「本県は日本最大の産業県であり、石油・ガス等のエネルギーの流通が滞ると、大きな影響が想定されます」ホルムズ海峡の事実上の閉鎖により、原油価格の値上がりなどでコスト増が懸念される中、愛知県の大村知事は17日、県内およそ100カ所ある「中小・小規模企業総合相談窓口」に資金繰りなどの支援の相談