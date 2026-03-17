名古屋将棋対局場で18日から始まる王将戦七番勝負第6局。17日、会場や駒を確認する検分が行われました。ここまで2勝3敗の藤井聡太六冠(23)は、第6局に敗れるとタイトルを1つ失うカド番に追い込まれています。挑戦者の永瀬拓矢九段(33)は、藤井六冠とは過去6回のタイトル戦でいずれも敗退していますが、今回勝利すればタイトル奪取となります。注目の王将戦第6局は18日から2日制で行われ、19日午後に決着する見込みです。