韓国の与野党が、ドナルド・トランプ米大統領によるホルムズ海峡への軍艦派遣要請に対して政府に慎重な対応を求めている。【注目】「戦争可能な国が開かれる」韓国が見た高市自民圧勝国会外交統一委員会は3月17日に全体会議を開き、外交部（日本の外務省に相当）のチョ・ヒョン長官に対し、ホルムズ海峡への派兵に対する圧力や中東情勢などに関連する懸案質疑を行った。与党「共に民主党」のキム・サンウク議員は、「大韓民国憲法