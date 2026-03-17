【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーション第2弾アイテムを発表。さらに本コラボを記念し、BABYMONSTERとクロミのハイタッチや記念撮影などの初グリーティングが実現した。 ■コラボ動画も近日中にSNSにて順次公開予定 コラボアイテムのスタジアムジャンパーを身にまとったメンバーたちがスタジオに入ると、クロミがサプ