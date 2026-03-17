大阪6月限 日経225先物53420-110（-0.20％） TOPIX先物3594.5+6.5（+0.18％） 日経225先物（6月限）は前日比110円安の5万3420円で取引を終了。寄り付きは5万4140円と、シカゴ日経平均先物（5万4275円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。ただ、直後につけた5万4250円を高値にロング解消とみられるショートの動きが優勢となり、前場中盤にかけて5万3550円まで上げ幅を縮める場面もみられた。前