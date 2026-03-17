豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演 日本テレビ系「黒崎さんの一途な愛がとまらない」。3月17日（火）24:34〜25:04放送の第11話は、最終話（第12話）まであと1話。黒崎さん（山中柔太朗）がプロポーズを撤回し、まさかの破局!? ピュアな二人の恋に最大の試練がやってくる！小春（豊嶋花）と黒崎さんの恋の行方が気になる場面写真を公開！二人の切ない表情の理由とは!?第11話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-kurosaki