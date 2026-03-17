浜松オートの特別G1共同通信社杯「プレミアムカップ」は、17日に前検日作業が行われた。思い切りのいいレース運びが持ち味の新井恵匠（41＝伊勢崎）が、理想のエンジンを求めて奮闘中だ。「なかなか自分が追求するエンジンに到達しない」。それはどんなエンジンなのか聞くと「う〜ん、説明するのが難しいんですよ」。どうやら感覚的な部分のようだ。「もちろんメリハリは大事だし、全体的な部分ですね」と笑っていたが、こんな