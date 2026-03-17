ボートレース江戸川の「新小岩ホルモン平田杯」は17日に予選3日目が行われた。北山康介（36＝東京）は3日目4Rで3コースから捲り切ると、続く4コースから握って2着。6号艇だった初日12R選抜戦の6着を除けば4走2勝、オール連対と安定感抜群の走りを披露して得点率2位につける。「足はいいですよ。どちらかと言うと出足系。スタートは少し様子を見たけど伸びも悪くない。エンジンいいですよ」。コンビを組む12号機は近況の動き