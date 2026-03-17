プロ野球のファームは17日、東、中、西地区とファーム交流戦で計7試合が行われた。東地区のロッテは楽天戦（ロッテ浦和）にタイブレークの延長10回、2―1でサヨナラ勝ち。2死から代打の石垣がサヨナラの三塁内野安打を放った。茶谷が2安打。先発・中村亮は5回4安打1失点で、4番手・坂本が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。楽天先発・岸は3回1安打無失点。陽柏翔が2安打をマーク。日本ハムはオイシックス戦（鎌ケ谷）に5―1で