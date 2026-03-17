ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）は4日目を終えた。地元の若手ホープ・宮田龍馬（27＝兵庫）は得点率18位に残り、セミファイナルに進出した。尼崎での特別競走では、24年2月の近畿地区選以来の予選突破。4日目は明らかに気配が違った。前半の2Rこそ「展開がなかった」と5着に終わったが、後半の9Rはイン斉藤の旋回が膨らんだ一瞬の隙を逃さず2コース差し切り。「最近の尼崎