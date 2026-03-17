イランが事実上、封鎖している石油輸送の要衝ホルムズ海峡への艦船派遣をめぐり、アメリカのトランプ大統領は日本と韓国、ドイツの対応に不満を示しました。日米首脳会談を控えるなか、日本は対応を迫られています。アメリカトランプ大統領「彼らにホルムズ海峡の安全確保に協力してほしい」16日、石油タンカーの安全な航行をめぐり、このように訴えたトランプ大統領。ホルムズ海峡経由の石油輸入について「日本は95％、中国は90