「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１７日、尼崎）大上卓人（３５）＝広島・１０９期・Ａ１＝が４日目２走を２、２着の好走でポイントを加算。得点率は前日の１３位タイから５位に浮上し、予選を突破した。準優勝戦の進出ボーダーは５・６７となり、ノルマは最低でも２走１０点。大敗は許されない状況下だったが、前半４Ｒは１周２Ｍで最内を差して２着を確保。後半１０Ｒも高野哲史（兵庫）と激しい２番手争いを繰り広げ、２周