担当者と面談し、控訴せず早急に患者認定するよう求める要請書を手渡す原告弁護団の弁護士ら（左）＝17日午後、新潟県庁新潟水俣病の認定申請を棄却された8人を患者認定するよう新潟県と新潟市に命じた12日の新潟地裁判決を受け、原告弁護団は17日、県庁で担当者と面談し、控訴せず早急に患者認定するよう求める要請書を手渡した。県の担当者は「現時点で結論に達していない」とし、市の担当者は「市長に報告したい」と述べるに