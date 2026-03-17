料理研究家・リュウジ氏（39）が17日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身イチオシのカップ麺が高額転売されている件について言及した。リュウジ氏は「友達のカップ麺研究家がこれだけは食えと激推しするセブンの158円のカップ麺がヤバすぎました」とし、セブンイレブンで販売されている「おくらとめかぶ鰹と昆布だしのうどん」（税込170円）のレビュー動画をアップ。「お出汁の香りが凄くいい。めっちゃうまいよ、これ!