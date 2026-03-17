市川團十郎が１７日、ブログを更新。長女で女優の堀越麗禾（１４）が長男・市川新之助（１２）＝本名・堀越勸玄＝の身長を抜き返したことを写真とともに明かした。つい１週間前の１０日付のブログでは「今日ついに、麗禾の身長を勸玄がこえました」「なんて日だ、、」と長男がついに姉の身長を超えたことを報告していたが、この日は「身長抜き返す！？」と題してブログを更新。「この間は、勸玄の方が大きかったけど、お！おぉ