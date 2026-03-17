ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ、ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告（43）は17日、東京地裁で第2回目の公判が行われた日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）でもリポートした。中山正敏リポーターが、午後2時55分に地裁前から登場し「裁判は現在も続いておりまして、午後から始まりました被害を訴える女性の証人尋問、ビデオリンクで進め