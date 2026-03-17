3月14日、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の準々決勝で、5対8でベネズエラに敗れ、まさかのベスト8で涙を飲んだ日本代表「侍ジャパン」。今大会は地上波での放送がなく『Netflix』による独占配信となったため、大谷翔平らの活躍見たさに、慌ててNetflixに加入した人たちも多くいたようだが、侍ジャパンが敗退したことでNetflixの解約ラッシュが起きているという。「前回大会の5倍にあたる約150億円という巨額の投資