石川の各地で卒業シーズンを迎えています。県内の大学でも卒業式が行われ、仲間との別れを惜しみ、新社会人としての決意を新たにする姿がありました。金沢市の北陸学院大学。「ピース？ピース」17日、110人が門出の日を迎えました。 卒業生代表・市谷 美桜 さん：「多くの方々に見守られ、支えられて今の私たちがあります。皆さまへの感謝気持ちを忘れず、一人一人が自分らしく歩んでいきます」卒業生は：「(