秋田出身のグラビアアイドル・秋田そなが、発売中の「週刊SPA！」（扶桑社）24日・31日合併号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場する。【写真】表紙と巻頭は元乃木坂46美女！「週刊SPA！」最新号より■表紙の人＆美女地図：相楽伊織グラビアだけでなく俳優としても活躍中の相楽伊織。新生活が始まる春。彼女と過ごすお試し同棲を覗き見！■グラビアン魂：秋田そな地方出身タレントにとっての誉れ高い仕事の一つに観光大