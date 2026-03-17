3月17日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で、ベネズエラとイタリアの激闘が繰り広げられた。試合後、大会のスペシャルサポーターを務める「嵐」の二宮和也が中継に登場したが、“ハードスケジュール” が心配されているようだ。Netflixで配信される今大会は、渡辺謙がアンバサダー、二宮がスペシャルサポーターを務め、試合後には選手や監督にインタビューするのが恒例だ。準決勝は、二宮の動向も注