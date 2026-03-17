アニメ映画『超かぐや姫！』が全国週末動員ランキングで5位にランクインし、興行収入10億円を突破。今週3月20日〜22日の三連休には「#三連休は超かぐや姫」と題して、全国の上映館で一斉ポスト上映および発声可能上映の実施が決定した。【写真】映画『超かぐや姫』より場面写真が公開本作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など数々の人気アニメでオープニング映像演出を手がけてきたアニメーションク