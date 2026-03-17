門出のシーズンを迎え、石川県内ではさらに上の世界を目指して門出の日を迎えたスポーツ選手がいます。角界入りを予定する大森康弘選手。拠点を東京に移すトランポリンの田中沙季選手。金沢学院大学を卒業した2人に、夢の舞台を目指す思いを聞きました。金沢学院大学では、947人が卒業を迎えました。卒業生は：「4年間学んできた栄養学を地元就職なので春から社会人として貢献していきたいなと思います」「4月から学校