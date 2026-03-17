ファーウェイ・ジャパンは、本格的なランナー特化型スマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を、2026年3月27日（金）より発売します。カラーはオレンジ、ブルー、ブラックの3色。実売価格は5万4780円（税込）。 「HUAWEI WATCH GT Runner 2」 記事のポイント ランナーが求める機能を追求したランナー特化型のスマートウォッチ。位置やペースの計測精度が大幅に向上したほか、トレーニングプランの作成やレースの振