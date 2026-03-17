ライアン・ゴズリングが主演する映画『プロジェクト・へイル・メアリー』より、主演ライアン・ゴズリングが演じる中学校の科学教師グレースとともに“イチかバチか”のミッションに挑む“唯一無二の相棒”にして、もう一人の主人公でもある“小さくて勇敢な異星人”ロッキーの日本版声優に花江夏樹が決定。ライアンが直々に声優を発表するコメント映像が解禁となった。【動画】主演ライアン・ゴズリングが直々にロッキーの日本版