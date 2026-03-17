RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP」は、運動を楽しく継続するための新プロジェクト「チョコ活でご褒美体験!」を実施する。第一弾として花王のメンズブランド「サクセス」と提携したキャンペーンを3月16日に開始した。チョコ活でご褒美体験!4月30日までの期間中、一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の店舗限定で、有料会員かつ、アプリからキャンペーンにエントリーした人を対象に「サクセス薬用シャンプー」のミニ