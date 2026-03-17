残すところ決勝のみとなったWBC。日本代表は準々決勝で敗退という結果に終わったが、連日の熱戦は多くのファンを魅了した。東京プールでは大物セレブの来場も話題となり、さらに芸能人たちの現地観戦報告も相次いだ。ここでは、その様子を振り返る。【写真】海外セレブも来場！日本の芸能人も続々WBC観戦●大物セレブを観客席で目撃3月にアジア初公演を千葉で開催した世界的ラッパーのバッド・バニーは、ライブ前日の6日に日