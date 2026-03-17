3月13〜15日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末金土日動員27万4600人、興収3億5700万円をあげ、公開から3週連続で首位を獲得した。累計では動員147万人、興収18.9億円を突破している。【写真で見る】3月13〜15日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、ディズニー＆ピクサーによるオリジナルアニメーション『私がビーバーになる時』が、初週金土日動員2