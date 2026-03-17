タレントの重盛さと美が17日、自身のInstagramを更新し、ガーリーな服でアイスに舌鼓を打つショットを公開し、ファンからの反響を呼んでいる。【写真】本当に37歳!? 重盛さと美がかわいすぎる重盛は「小学生みたいな日」との一言とともに、複数枚の写真をアップ。かわいらしい赤とピンクのボーダーのカーディガンに、デニムのミニスカートにベースボールキャップを合わせたスタイルで、アイスクリームを食べている様子だ。現