KOMOREBI が、3月27日にNew EP「Re:MEMBER」をリリースすることを発表した。あわせて、自身を象徴する新アーティストビジュアルも公開された。2024年にSNSで話題を独占したヒット曲「Giri Giri」をきっかけに注目を集めたKOMOREBI。一躍シーンの中心に躍り出た彼らだが、その後の活動の中では環境の変化や数々の試練も経験してきた。そんな中、2025年にリリースしたEP「ORBIS」を経て、グループは確実に進化を遂げてきた。自主企画