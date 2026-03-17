女優の内田理央が16日にInstagramを更新し、自身が出演するドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第10話をアピール。オフショットとして、セーラー服にファーコートを合わせたヤンキー風ファッションを公開した。【写真】流し目がカッコいい…！内田理央ヤンキーバージョン『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本環奈）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新し