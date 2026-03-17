昨年のホープフルＳ勝ち馬で、共同通信杯で３着だったロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は引き続き、松山弘平騎手＝栗東・フリー＝で皐月賞（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）に向かう。スプリングＳ４着のサウンドムーブは皐月賞が本線だが、除外ならニュージーランドＴ（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）などを視野。武幸四郎厩舎でフェアリーＳ勝ちのブラックチャ