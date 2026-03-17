俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音が１７日までにＳＮＳを更新。親子で出演したイベントの様子をアップして話題になっている。自身のインスタグラムに「憧れのヒーローでもある父と。一生忘れられない瞬間になりました」とつづると、藤岡とともに出演したＫＡＴＥ×仮面ライダー「ＨＥＮＳＨＩＮＴＨＥＦＩＲＳＴ」プレス試写会の様子をアップ。親子で初代仮面ライダーの変身ポーズをするショットなど複数投稿