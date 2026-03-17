ザ・シャムロックが既発楽曲の新たなサブスクリプション配信を2026年3月18日より解禁する。60’sを夢みて、80’sを駆け抜け、90’sを予感させたノット・マニアックな全方位型エバーグリーン・ポップバンド、ザ・シャムロック。2025年にはポニーキャニオンSEE・SAWレーベル在籍時アルバム4作品が配信解禁されていたが、これに続く今回は1988年デビューシングル「It’s My Love」から1991年「five -僕がいた夏-」まで、計シングル9作