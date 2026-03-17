年齢を重ねたからこそ、カチッと決めすぎず、ほどよいラフさのあるヘアスタイルを目指したいもの。今回ご紹介するのは、髪の動きやシルエットによって自然とこなれて見える「抜け感ボブ」です。40・50代がマネしやすいヘアスタイルをピックアップしたので、ぜひ試してみてください。 やわらかな動きをプラスした外ハネボブ 髪に自然な動きを加えたくびれボブ。程よいウェーブが柔らかく女性らしい雰囲気を演出してく