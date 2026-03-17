国内女子ゴルフツアー第３戦のＶポイント×ＳＭＢＣレディス（２０〜２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ）の前夜祭が１７日、千葉県内のホテルで行われ、プロアマ戦の出場選手３２人が華やかにドレスアップして会場を彩った。昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は上下茶色のジャケットとパンツ姿で登場。前週優勝の菅楓華（ニトリ）は黒いジャケットに白いパンツ姿で笑顔を見せた。ホステスプロの吉田鈴（大東建託）は薄い紫色