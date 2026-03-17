札幌発ロックバンドHIKAGEが4月1日、EP『human.』をデジタルリリースする。同EP収録リード曲「tiny flower」が3月18日より先行配信されることが発表となった。楽曲「tiny flower」は、加速する社会の混沌と個人のアイデンティティを鋭く切り取った楽曲だ。“自分だけの価値、自由、そして守りたいものは何か”という問いに対し、迷いと葛藤の中でもがきながらも、自由を求めて歌い続けるというGEN (Vo)の強いメッセージが込められ