◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が１７日、ヤクルト戦で今季３度目の実戦登板に臨むも初回、サンタナに被弾した。先頭の長岡を右飛に打ち取ったが、続く２番のサンタナに初球の１４６キロ直球を捉えられた。打球は左中間スタンドへ飛び込む先制のソロとなった。続く３番・古賀は遊飛に仕留めたが４番・オスナには右前打、５番・橋本には四球を与えて２死一、二塁のピンチ。それでも６番